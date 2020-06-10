По предварительным подсчетам, Россия в апреле экспортировала 41,8 тонны золота на $2,2 миллиарда, сообщает Федеральная таможенная служба (ФТС). Показатель оказался в 14 раз больше, чем в апреле прошлого года, и в четыре раза больше, чем в марте текущего года.

По предварительным подсчетам, Россия в апреле экспортировала 41,8 тонны золота на $2,2 миллиарда, сообщает Федеральная таможенная служба (ФТС). Показатель оказался в 14 раз больше, чем в апреле прошлого года, и в четыре раза больше, чем в марте текущего года.Основной страной-получателем в апреле выступила Британия — 29,6 тонны на $1,6 миллиарда. Почти 7,1 тонны золота на $383 миллиона отправлено в Швейцарию. Еще 5 тонн золота на $277 миллионов поставлено в Турцию.Между тем спрос на золото в России падает. Банк России, который в последние годы выступал крупнейшим покупателем золота в стране, с апреля приостановил закупки. Ювелирная отрасль столкнулась с трудностями из-за пандемии коронавируса.Некоторые банки испытывали проблемы с физическими поставками золота за рубеж из-за ограничения авиасообщения, однако вскоре для перевозки драгметаллов наладили специальное авиасообщение.В целом экспорт золота из России увеличился в январе-апреле до 71,9 тонны на $3,8 миллиарда, что в 7,9 раза превышает показатель в январе-апреле 2019 года.Банк России купил в марте 300 тысяч тройских унций золота (почти 9 тонн). Объем монетарного золота в составе международных резервов России (МРР) достиг к 1 апреля 73,9 миллиона унций (2299 тонн). К 1 марта показатель составлял 73,6 миллиона унций (2289 тонн). Таким образом, запасы золота в МРР увеличились в марте на 0,4%. Стоимость золота в МРР выросла в марте на 0,1% до $119,84 миллиарда (21,3% объема МРР).Всего в I квартале ЦБ купил 900 тысяч унций золота (28 тонн). Доля золота в составе МРР выросла на 1,2%, стоимость — на 8,6%.