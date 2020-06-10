Жена принца Гарри вновь оказалась в центре скандала. Меган Маркл обвинили в краже королевских драгоценностей.

Жена принца Гарри вновь оказалась в центре скандала. Меган Маркл обвинили в краже королевских драгоценностей.В начале января этого года герцог и герцогиня Сассеские отказались от титулов Его и Ее Королевское Высочество. Они заявили, что больше не желают исполнять обязанности старших членов королевской семьи. Супруги переехали в Канаду и стали вести независимую жизнь.Решение пары осудили многие жители Соединенного Королевства. По их мнению, переезд супругов сильно ударил по репутации британской монархии. Меган Маркл и принц Гарри наплевали на традиции и нагрузили лишней работой своих родных – герцога и герцогиню Кембриджских.Скандал вокруг пары продолжает обрастать новыми подробностями. Так, накануне стало известно, что бывшая актриса забрала с собой в Канаду украшения, которые когда-то принадлежали матери принца Гарри. Речь идет о кольце, для изготовления которого использовали бриллианты из браслета покойной принцессы Дианы.5 Дек 2018 в 8:15 PSTПо данным издания National Enquirer, стоимость драгоценностей составляет около 10 миллионов долларов. должна была вернуть украшения незадолго до сложения обязанностей. Пока не известно, будут ли представители королевской семьи выдвигать официальные обвинения.