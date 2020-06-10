Известная юмористка огорчила российских поклонников. Елена Степаненко сообщила, что шоу Еще не вечер не будет транслироваться на этой неделе.

Известная юмористка огорчила российских поклонников. Елена Степаненко сообщила, что шоу "Еще не вечер" не будет транслироваться на этой неделе.Артистка напомнила, что на эту пятницу выпадает День России, а это значит, что у телеканалов будет другая сетка вещания. "Пусть в этот день мы с вами не увидимся в эфире, но обязательно пообщаемся в "Инстаграм", – обратилась к поклонникам Елена Степаненко.Свое послание она сопроводила фотографией, сделанной на съемочной площадке. В кадре знаменитость запечатлена на фоне большого экрана со своим изображением. Артистка позирует в белом топе, красном пиджаке, широких брюках и обуви на высоком каблуке.Известие об отмене шоу расстроило многих поклонников. Они признались, что с нетерпением ждали нового выпуска. "Очень жаль, что в эту пятницу шоу не будет. Мне так нравится ваша передача, Елена Григорьевна. Вы замечательная ведущая, низкий поклон", – оставил комментарий один из пользователей.8 Июн 2020 в 7:40 PDTДругие подписчики похвалили фигуру и наряд артистки. Они отметили, что хорошеет с каждым днем. "Леди в красном. Очаровательная", "Разве можно быть красивой?", "Вы просто прелесть, красавица, леди", – написали пользователи. Одна из поклонниц заявила, что теперь хочет приобрести похожий наряд.