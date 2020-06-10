В церкви с символичным названием Фонтан Славы в американском Хьюстоне настоящий концерт на похоронах - быстро ставшего иконой для всех афроамериканцев Джорджа Флойда провожают песнями и плясками. Так называемые спиричуэлс или духовные песни без масок и соцдистанции вынуждена была разрешить полиция Техаса.

В церкви с символичным названием "Фонтан Славы" в американском Хьюстоне настоящий концерт на похоронах — быстро ставшего иконой для всех афроамериканцев Джорджа Флойда провожают песнями и плясками. Так называемые спиричуэлс или духовные песни без масок и соцдистанции вынуждена была разрешить полиция Техаса. В этом контексте в Twitter вспомнили насколько суровыми еще недавно были правила прощания с больными коронавирусом COVID-19 американцами для их родственников, а золотой гроб Флойда возмутил тех, кто помнит, как прощались с Мартином Лютером Кингом. Его деревянный гроб везли на гужевой повозке.День похорон Джорджа Флойда в округе Харрис штата Техас, там находится Хьюстон, официально объявлен его днем. На кладбище Мемориал Гарденс, где Флойд будет погребен рядом с могилой матери, 9 июня пустят только близких. Накануне в церковь почтить его память пришли тысячи людей. Флойд, за которым числилось не одно уголовное дело и не один арест, конечно, удивился бы."Это объединило всех против расизма", — поясняет Чей Грин.Как со звездой проститься с вышибалой из ночного клуба в Миннеаполисе приехали знаменитости из мира политики и шоу-бизнеса — от губернатора Техаса Грега Эббота до актера Кевина Харта.На входе в церковь всем измеряют температуру. В Америке по-прежнему бушует коронавирус. Внутри нужно соблюдать социальную дистанцию. Фото- и телекамеры запрещены. Тело Джорджа Флойда находится в открытом гробу.У золотого гроба кто-то останавливается на несколько секунд, кто-то припадает на одно колено. Одной пожилой женщине участие в популярном флешмобе, иначе все эти коленопреклонения и не назвать, явно стоило больших усилий.Тех, кто пришел, от имени семьи благодарил брат Джорджа Флойда. Сам он не был религиозным человеком, но вот родные ходили как раз в эту церковь. Он поблагодарил всех тех, кто пришел проститься с его погибшим братом.Близкие задушенного в Миннеаполисе афроамериканца сейчас нарасхват. Встретиться с ними, а за одно и попиариться, в Хьюстон нагрянул кандидат от демократов Джо Байден. Он сделал групповое фото с дядей погибшего и правозащитниками. А потом Байден позирует с шестилетней дочерью Флойда Джианной и ее матерью Рокси. Обеим он пообещал, что будет и дальше добиваться полицейской реформы в США."Там была его маленькая дочь, которая сказала: "Папа изменит мир". И я думаю, что ее папа действительно изменит мир. То, что произошло, является переломным моментом в американской истории, с точки зрения гражданских свобод, гражданских прав и человеческого достоинства", — заявил кандидат на пост президента США от демократической партии Джо Байден.В полиции Хьюстона сейчас тоже за все хорошее против всего плохого. Глава полицейского департамента Арт Асеведо делает селфи со всеми желающими. Лишь бы погромы вместе с протестами не докатились и до их города. Он высказался за разрработку национальных стандартов по всем вопросам.А вот глава полиции Портленда Джами Реш после протестов не просто подала в отставку, а отдала свой пост афроамериканцу. Прямо как муж Серены Уильямс. Он ушел с должности в совете директоров Reddit потому, что посчитал — чернокожий его более достоин."Я хочу, чтобы с меня начались те изменения, в которых нуждается наш город. Я попросила Чака Ловелла занять пост главы департамента полиции Портленда. Я сказала ему: "Именно ты подходишь для этой должности. Ты для нее предназначен!" – поясняет экс-глава полицейского департамента Портленда Джами Реш."Для меня это полная неожиданность! Я сделаю все, чтобы решить проблемы в это неспокойное время. Нам нельзя забывать о том, что среди нас намного больше хороших полицейских, чем плохих!" – отвечает на этот призыв ее сменщик Чак Ловелл.Но для левого крыла демократов все это полумеры. Они требуют лишить полицию финансирования. Трамп на встрече с американскими силовиками обещает не дать их в обиду."Роспуска полиции не будет, не будет никакого разоружения. Наша полиция – залог нашей свободы. В полиции больше хороших парней, чем плохих. Плохих всего десятая доля процента", – считает 45-й президент США Дональд Трамп.Относящийся, видимо, к той самой десятой доли процента Дерек Шовен накануне впервые предстал перед правосудием. В суд его везти побоялись, с тюрьмой установили сеанс видеосвязи. В итоге судья установил новую сумму залога. Вместо 500 тысяч долларов — один миллион двести пятьдесят тысяч. Адвокат Шовена прошел мимо ожидавших его у суда телекамер.Новый скандал с похожей подоплекой полиции тем временем разгорается в Вирджинии. Офицер полиции Тайлер Тимберлейк напал с электрошокером на чернокожего мужчину, которому стало плохо на улице, также как Шовен прижал коленом шею. Видео попала на камеру второго патрульного. Офицер отстранен. Начато расследование, сообщил полиции округа Фэрфакс штата Вирджиния Эдвин Ресслер.Новые веяния и в американской армии. Министр сухопутных войск США сообщил, что готов начать обсуждение относительно возможного переименования военных баз, которые были названы в честь командующих армией конфедератов. В списке целей в этой войне с историей США действующие Форт-Брэгг в Северной Каролине и Форд-Худ в Техасе. А вот в Ричмонде суд все-таки сумел приостановить демонтаж памятника генералу Ли. Правда, только на 10 дней.Пока боролись с памятниками, упустили реальную опасность. После всплеска протестов рост заболеваемости коронавирусом зафиксирован в 22 штатах. Например, во Флориде — на 46 процентов. Арказнас, Юта, Оклахома, Джорджия — вот новые горячие точки."Люди приезжают из других штатов, — поясняет председатель департамента здравоохранения штата Джорджия Кейтлин Туми. — Возможно, из тех, где ситуация с коронавирусом намного хуже, чем у нас. Таким образом, в ходе протестов еще большее количество людей заражает друг друга".В Миннеаполисе протесты стихли, но продолжают появляться все новые их подробности. Видеосъемки 31 мая. В тот полицейские, оказывается, прокалывали колеса всем припаркованным в районе, где шли беспорядки машинам. Теперь полиция заявляет, что это было стратегическое действие. Так, якобы, пытались предупредить опасное вождение в зоне с большим скоплением людей.В Вирджинии так не делали, и главе местного отделения "Ку-Клукс-Клана" Гарри Роджерсу никто не помешал наехать на толпу.Подстраховываются и копы в Нью-Йорке. У них все чаще стали замечать закрытые лентой номера жетонов. Жертвами охоты на ведьм в Америке становится все больше полицейских.