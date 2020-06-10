Очевидцы сняли на видео момент страшного ДТП на Ленинском проспекте в Воронеже, где автомобиль вылетел на тротуар и сбил трех человек, передает . В результате аварии двое человек пострадали, ..

Очевидцы сняли на видео момент страшного ДТП на Ленинском проспекте в Воронеже, где автомобиль вылетел на тротуар и сбил трех человек, передает . В результате аварии двое человек пострадали, один – погиб. За рулем машины находился 24-летний участковый. Сообщается, что у сотрудника полиции не было выявлено следов опьянения. Его кровь была взята для проведения более тщательного анализа. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.