В Новой Москве произошел серьезный инцидент. Уточняется, что обрушился мост, проходящий через реку Незнайка. По данным , после ливней опоры переправы были повреждены, что и стало причиной ..

В Новой Москве произошел серьезный инцидент. Уточняется, что обрушился мост, проходящий через реку Незнайка.По данным , после ливней опоры переправы были повреждены, что и стало причиной ЧП. На данный момент информации о пострадавших нет.