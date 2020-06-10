Ольга Рапунцель сообщила, что стала мамой во второй раз. Теперь у ее наследницы появилась сестренка.

Ольга Рапунцель сообщила, что стала мамой во второй раз. Теперь у ее наследницы появилась сестренка.За родами участницы реалити-шоу "Дом-2" Ольги Рапунцель последние сутки наблюдали поклонники. В официальном инстаграм-аккаунте проекта появились несколько публикаций, где рассказывалось о самочувствии девушки, которая должна вот-вот родить. Очевидно, Ольга отправилась в больницу в компании операторов телестройки.Не так давно Рапунцель прилетела с Сейшельских островов в Москву. Она не стала принимать участие в съемках новых выпусков реалити-шоу, а отправилась в декретный отпуск. Последние дни для девушки выдались весьма волнительными. Хорошо, что рядом с Ольгой всегда был ее возлюбленный Дмитрий Дмитриенко.За несколько часов до родов участница реалити-шоу рассказывала поклонникам, что чувствовала себя отлично. Она успокаивала себя тем, что уже проходила через это. "Роды – это нелегкий процесс, я все помню, как будто это было вчера, но рожать-то надо", – писала Ольга.10 Июн 2020 в 2:53 PDTНовость о беременности участницы реалити-шоу "Дом-2"Ольги Рапунцель появилась в ноябре прошлого года. Сначала девушка хотела скрыть интересное положение, однако потом оно стало видно невооруженным глазом.