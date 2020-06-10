Скандальная телеведущая возмущена решением руководства стримингового сервиса HBO Max. Как оказалось, любимый фильм Ксении Собчак удалили из каталога из-за протестов в США.

Скандальнаятелеведущая возмущена решением руководства стримингового сервиса HBO Max. Какоказалось, любимый фильм Ксении Собчак удалили из каталога из-за протестов вСША.Извидиотеки HBO Max изъяли двухсерийную мелодраму "Унесенные ветром" 1939 года.Главные роли в картине сыграли Вивьен Ли и Кларк Гейбл. Ленту удалили на фоне протестовпротив полицейского произвола и расизма в Америке.Представителистриминговой компании уверяют, что "Унесенные ветром" спустя время вновьпоявятся в каталоге. К ленте будут добавлены разъяснения о том, что в картинепредставлены расистские убеждения, и они являются неправильными.Российскаятеледедущая Ксения Собчак решение HBO Max раскритиковала. Артистка заявила, что"Унесенные ветром" – это ее любимый фильм."А явас предупреждала, что закончится маразмом😌🙈. HBO удалил из библиотеки мойлюбимый фильм "Унесенные ветром". Ну что, когда книжку "ХижинаДяди Тома" начнем запрещать и жечь на площадях? (здесь орфография и пунктуация автора сохранена. – Прим.ред.)" – возмутилась Ксения Собчак в личном микороблоге.10 Июн 2020 в 2:32 PDTНапомним,ранее теледива скептично высказалась о протестах в США, которые переросли вмассовые беспорядки. Знаменитость отметила, что в происходящем за океаном невидит плюсов. По ее мнению, протестующим на самом деле плевать на праватемнокожего населения, они занимаются банальным мародерством.добавила, что сколько бы не получили свободы ленивые люди, в своих неуспехах они всегда винятдругого, а не собственное бездействие.