Скандальная
телеведущая возмущена решением руководства стримингового сервиса HBO Max. Как
оказалось, любимый фильм Ксении Собчак удалили из каталога из-за протестов в
США.
Скандальная
телеведущая возмущена решением руководства стримингового сервиса HBO Max. Как
оказалось, любимый фильм Ксении Собчак удалили из каталога из-за протестов в
США.
Из
видиотеки HBO Max изъяли двухсерийную мелодраму "Унесенные ветром" 1939 года.
Главные роли в картине сыграли Вивьен Ли и Кларк Гейбл. Ленту удалили на фоне протестов
против полицейского произвола и расизма в Америке.
Представители
стриминговой компании уверяют, что "Унесенные ветром" спустя время вновь
появятся в каталоге. К ленте будут добавлены разъяснения о том, что в картине
представлены расистские убеждения, и они являются неправильными.
Российская
теледедущая Ксения Собчак решение HBO Max раскритиковала. Артистка заявила, что
"Унесенные ветром" – это ее любимый фильм.
"А я
вас предупреждала, что закончится маразмом😌🙈. HBO удалил из библиотеки мой
любимый фильм "Унесенные ветром". Ну что, когда книжку "Хижина
Дяди Тома" начнем запрещать и жечь на площадях? (здесь орфография и пунктуация автора сохранена. – Прим.
ред.)" – возмутилась Ксения Собчак в личном микороблоге.
10 Июн 2020 в 2:32 PDT
Напомним,
ранее теледива скептично высказалась о протестах в США, которые переросли в
массовые беспорядки. Знаменитость отметила, что в происходящем за океаном не
видит плюсов. По ее мнению, протестующим на самом деле плевать на права
темнокожего населения, они занимаются банальным мародерством.
добавила, что сколько бы не получили свободы ленивые люди, в своих неуспехах они всегда винят
другого, а не собственное бездействие.