Полицейские рекомендуют родителям уделить время повторению и изучению Правил дорожного движения с детьми.

За прошедшие сутки на территории области зарегистрировано 5 дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими, в результате которых 7 человек травмированы. Выявлено 14 водителей, управлявших транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения либо отказавшихся от прохождения медицинского освидетельствования.Из пяти ДТП с пострадавшими в четырех травмы получили дети и подростки в возрасте до 16 лет.Сотрудники Госавтоинспекции напоминают всем участникам дорожного движения о необходимости неукоснительного соблюдения ПДД.Полицейские рекомендуют родителям уделить время повторению и изучению Правил дорожного движения с детьми, ежедневно напоминать своему ребёнку правила дорожной безопасности, а также самим быть примером для детей. Ребёнок будет поступать так, как поступаете Вы.Сотрудники полиции напоминают, что повторять, изучать Правила дорожного движения, формировать и закреплять навыки безопасного участия в дорожном движении взрослые могут используя игровой вид деятельности: настольные и компьютерные игры по ПДД, просмотр видео и мультфильмов, напоминающих правильный алгоритм действий пешеходов, велосипедистов, пассажиров, разгадывание ребусов, кроссвордов, прохождение онлайн тестирования, создание собственного домашнего автогородка – интерактивной игровой площадки по отработке необходимых навыков, используя различные конструкторы и многое другое.Также в очередной раз госавтоинспекторы обращают внимание граждан на недопустимость управления транспортными средствами в состоянии опьянения. Садясь за руль в нетрезвом состоянии, гражданин не только грубо нарушаете закон, но и ставит под угрозу жизнь и здоровье всех участников дорожного движения.