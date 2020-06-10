Когда потерпевшая отвлеклась, злоумышленницы похитили ее сумку, в которой находилось около 400 тысяч рублей, и скрылись...

Сотрудники уголовного розыска УВД по САО ГУ МВД России по г. Москве совместно с коллегами из уголовного розыска ОМВД России по району Сокол г. Москвы задержали двух женщин, подозреваемых в совершении мошенничества.В дежурную часть поступило заявление о мошенничестве от 83-летней женщины. Она рассказала, что ей по телефону позвонила неизвестная, которая представилась сотрудником организации по социальному обеспечению и сообщила, что якобы происходит обмен купюр номиналом 5 тысяч рублей на новые купюры. Злоумышленница сообщила, что к пенсионерке домой придут сотрудники организации для написания заявления и обмена денежных средств.Через некоторое время в дверь заявительницы позвонили неизвестные и, представившись сотрудниками социальной защиты населения, вошли в квартиру под предлогом замены купюр, однако когда потерпевшая отвлеклась, женщины похитили ее сумку, в которой находилось около 400 тысяч рублей, и скрылись.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали подозреваемых на 14 км МКАД. Ими оказались ранее судимые 37-летняя и 41-летняя приезжие женщины.Следствием ОМВД России по району Сокол возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 159 УК РФ «Мошенничество». В отношении задержанных избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Пресс-служба УВД по САО(495) 601-03-29