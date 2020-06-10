МЧС Москвы и Московской области распространили экстренные предупреждения о грозах и ливнях, которые действуют до утра четверга. Часть столичного региона непогода уже накрыла.

МЧС Москвы и Московской области распространили экстренные предупреждения о грозах и ливнях, которые действуют до утра четверга. Часть столичного региона непогода уже накрыла.На видеосвязи со студией находится ведущий специалист Центра ФОБОС Вадим Заводченков.Сейчас на Русской равнине наблюдаются активные процессы формирования мощных кучево-дождевых облаков, и ливни с грозами, наблюдающиеся в Подмосковье, зародились в Центральном регионе.Первым под удар стихии в Подмосковье попали северные районы. В Клину трижды за два часа начинался грозовой ливень, моментами переходивший в град. В результате улицы утонули, в приусадебных участках появилась вода, которую не смогла впитать переувлажненная земля. Позднее с такими же потопами столкнулись Яхрома, Талдом, Дмитров и другие города региона, расположенные ближе к Москве.Позже грозовые тучи добрались и до столицы. В частности, ливни накрыли район Митино. Спустя считанные минуты после дождя на дорогах образовались глубокие лужи. Движение по Пятницкому шоссе в обе стороны остановилось из-за подтоплений. Водители ждали, пока уйдет вода.Центральная часть Русской равнины буквально испещрена очагами грозовых ячеек. Они образовались из-за вторжения теплого и влажного воздуха из Средиземноморья. При этом основная их часть сконцентрирована на востоке Центрального региона, так что здесь риск погодных катаклизмов особенно велик.На севере – гряды туч в Карелии и Поморье. Это холодный атмосферный фронт с Белого моря, открывающий дорогу на Европейскую Россию очередному арктическому вторжению.Завтра к вечеру оно уже пробьется к Верхней Волге, а облачные поля холодного атмосферного фронта будут смещаться в средних широтах Русской равнины. В этой зоне по-прежнему будут развиваться мощные кучево-дождевые облака несущие сильные ливни, местами более трети месячной нормы, грозы, град и шквалистые усиления ветра.До столицы экстремальная погода доберется ближе к концу дня, поэтому воздух в городе еще успеет прогреться до +31, и четверг пока окажется самым жарким днем сезона.Затем мегаполис накроют грозовые тучи, на пик осадки выйдут в ночь на пятницу – в среднем их интенсивность составит около 4 мм за 6 часов. А температурный режим станет быстро возвращаться в рамки июньского климата.А к выходным похолодание достигнет максимального размаха. Например, в субботу на большей части Центрального и Северо-западного районов столбики термометров не поднимутся выше +20 градусов. Это уже прохладнее, нежели обычно бывает в это время года. И только в южных регионах сохранится жаркая погода с дневной температурой +30… +35.Однако в похолодании есть и свои плюсы Дело в том, что ненастный период окажется непродолжительным. И уже с субботы центр страны окажется в области антициклона, в такой ситуации облака рассеются. И уже ничто не помешает солнцу вновь хорошо прогревать воздух – к понедельнику дневная температура вновь повысится до +24.