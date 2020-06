Huawei владеет наибольшим количеством патентов на технологию 5G. Это означает, что китайская компания все равно получит деньги, несмотря на усилия администрации Трампа выбросить Huawei из цепочки поставок.

Компания Huawei Technologies Co. владеет наибольшим количеством патентов на технологию 5G. Это означает, что китайская компания все равно получит деньги, несмотря на усилия администрации Трампа выбросить Huawei из цепочки поставок, сообщает Bloomberg.Исследование компаний GreyB Services и Amplified AI выявило, что 80% патентов на изобретения, связанные со стандартами 5G, приходятся на шесть компаний — Huawei, Samsung Electronics Co., LG Electronics Inc., Nokia Oyj, Ericsson AB и Qualcomm Inc. Последняя - единственная американская компания в списке.Эта ситуация может оказаться неловкой для президента Дональда Трампа, чья администрация предпринимает попытки исключить Huawei из технологической 5G-гонки, вменяя китайской компании угрозы кибербезопасности. Администрация запустила ряд законодательных инициатив, в том числе запрет на продажу микросхем, произведенных с использованием американских технологий."Даже если они нанимают какую-нибудь другую компанию для создания инфраструктуры 5G, им все равно придется платить китайской компании за интеллектуальный вклад в развитие технологии", — сказал Дипак Сяль (Deepak Syal), директор компании GreyB Services Pte., занимающейся технологическими исследованиями, которая провела исследование совместно с фирмой Amplified AI Inc.Определение количества патентов, которыми обладает компания, и их ключевого значения для отраслевых стандартов покажет, кто больше всего выигрывает от технологий следующего поколения, которые обещают произвести революцию в таких секторах, как самоуправляемые автомобили, роботизированная хирургия и интернет вещей.Усилия администрации Трампа против Huawei принесли свои плоды. Taiwan Semiconductor Manufacturing Co, главный производитель чипов продукции для Apple Inc. и Huawei, планирует перенести высокотехнологичное производство в Америку. В Великобритании премьер-министр Борис Джонсон предпринимает шаги по исключению компании Huawei из своих мобильных сетей пятого поколения, продумывая потенциальные замены.Отраслевые стандарты крайне важны для обеспечения совместной работы устройств и связи их между собой, даже через национальные границы. Технологические компании стараются установить эти стандарты и обещают, что любые соответствующие патенты будут лицензированы на "справедливых, разумных и недискриминационных" условиях.В течение многих лет идет глобальная патентная война за то, как определить эти справедливые условия и сколько денег взимать в виде роялти. Вопросы стандартизации и патентов находятся в самом центре судебных тяжб. К примеру, многие годы тянулась битва Apple с Qualcomm и спор Huawei с Samsung.В исследовании GreyB и Amplified было рассмотрено около 6400 изобретений, объявленных "существенными" для 5G по состоянию на 31 декабря 2019 года. Сравнивая формулировку патента со стандартом, группа из 25 исследователей отнесла 1 658 патентов к "ядру" технологий 5G. Однако в конечном счете суды и участники переговоров должны будут решить, действительно ли патенты имеют существенное значение для стандарта, являются они действительными или нет и сколько они стоят.На основании этого исследования было установлено, что все компании, подающие патентные заявки, должны заполнить их для обеспечения того, чтобы впоследствии они могли обеспечить соблюдение своих прав."Вместо того, чтобы говорить, у кого меньше вклада или у кого меньше патентов, давайте работать над тем, чтобы увеличить интеллектуальный вклад нашей страны, чтобы затем построить инфраструктуру 5G, — сказал директор компании GreyB Services Pte. — Иначе даже блокировки и санкции не помогут в конце концов, потому что [США] будут платить деньги в виде патентных отчислений".