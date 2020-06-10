На днях Юлиан и Анастасия сцепились прямо на шоу Андрея Малахова Прямой эфир. Певец признался, что не только из-за невозможности рождения общих детей разводится с артисткой.

На днях Юлиан и Анастасия сцепились прямо на шоу Андрея Малахова "Прямой эфир". Певец признался, что не только из-за невозможности рождения общих детей разводится с артисткой.Юлиан и Анастасия дружили несколько десятков лет, прежде чем поняли, что любят друг друга. Лишь в прошлом году они сыграли свадьбу, причем, когда стало известно о будущем торжестве, к этой новости отнеслись с большим скепсисом. Тем не менее, в апреле Юлиан и Анастасия поженились. Однако уже в конце 2019 года объявили о разводе.Придя на шоу Андрея Малахова, Анастасия утверждала, что ее 46-летний супруг настаивал на рождении детей. Для этого они занимались сексом лишь в определенные, благоприятные для зачатия дни. А когда у них ничего не получилось, Юлиан якобы настоял на том, чтобы Анастасия сделала ЭКО. Отметим, что в этом году певице исполнится 55 лет, поэтому неудивительно, что попытки зачать при помощи медицины успехом не увенчались.. Впрочем, утверждает Юлиан, не только невозможность иметь общих детей стала причиной расставания. Артист дал понять, что у Анастасии оказался крутой нрав. И подстраиваться под него Юлиан не готов."Я благодарен ей за несколько счастливых месяцев нашей совместной жизни. Но не могу жить дальше с женщиной, которая привыкла командовать мужчинами. Жизнь с человеком-диктатором больше не входит в мои планы", – заявил Юлиан.В свою очередь, Анастасия недовольна тем, что якобы Юлиан рассказал о разводе на всю страну, не посоветовавшись с ней. Певица сочла это предательством со стороны супруга. "Для меня это была пощечина. Конечно, я ему звонила и достаточно жестко с ним разговаривала", – рассказала Анастасия.