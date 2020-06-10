По решению суда совладелец Зимней вишни останется под арестом. Апелляция Вячеслава Вишневского была отклонена. Бизнесмена оставили под стражей до 24 августа.

По решению суда совладелец "Зимней вишни" останется под арестом. Апелляция Вячеслава Вишневского была отклонена. Бизнесмена оставили под стражей до 24 августа, сообщает ГТРК "Кузбасс".Напомним, он обвиняется в том, что дал крупную взятку (7 млн рублей) членам ОПГ, которую возглавляла экс-начальник инспекции Госстройнадзора Танзиля Комкова. Деньги предназначались на реконструкцию бывшего кондитерского комбината без наличия разрешительных документов.Эта громкая история тянется с 2018 года. Пожар в ТЦ "Зимняя вишня" произошел 25 марта огонь охватил площадь в 1,6 тысячи кв. метров. В результате обрушилась кровля. Погибли 60 человек, из которых 37 — дети. В связи с чем в Кемеровской области был введен режим ЧС федерального уровня.