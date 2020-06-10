Роза Сябитова в инстаграм-аккаунте высказалась насчет современных свадеб. Она уверена, что молодым стоит выбирать традиционный формат праздника, чтобы угодить родственникам.

Роза Сябитова в инстаграм-аккаунте высказалась насчет современных свадеб. Она уверена, что молодым стоит выбирать традиционный формат праздника, чтобы угодить родственникам.В личном блоге звезда шоу "Давай поженимся" раздает советы желающим связать себя узами брака. Также сваха консультирует по вопросам личной жизни потенциальных женихов и невест.В среду Роза Сябитова подняла тему празднования важного дня. По мнению звезды, свадьба – это не "гавайская вечеринка", а торжество с тайным смыслом. Якобы сейчас брачующиеся забывают об этом и устраивают грандиозные тематические попойки. В старину обряд имел другое значение, и современные молодожены совсем забыли об этом.Сваха сравнила нынешние традиции с советскими. Она добавила, что свадьбу необходимо разделять на две части: официальную и неофициальную. Первая нужна для того, чтобы выказать уважение родственникам с обеих сторон, получить символическое "благословение". А вот уже вторую часть молодые могут "гулять", как им вздумается.31 Май 2020 в 1:59 PDTКак отметила Роза Сябитова, в старину понимали, что свадьба – это объединение двух родов. И если предки давали свое благословение, новой семье жилось значительно легче. "Поэтому в торжественной части нужно представить всех родственников, выказать им уважение", – уверена сваха.