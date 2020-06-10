Минстрой рассматривает возможность приостановки повышения тарифов на услуги ЖКХ, заявил глава министерства Владимир Якушев. В этом случае стоимость ЖКХ-услуг останется на уровне 2019 года.

Минстрой рассматривает возможность приостановки повышения тарифов на услуги ЖКХ, заявил глава министерства Владимир Якушев. В этом случае стоимость ЖКХ-услуг останется на уровне 2019 года."Сегодня есть инициатива о том, чтобы с 1 июля не увеличивать тарифы за пользование услугами ЖКХ, не увеличивать платежи населения", — сообщил Якушев во время онлайн-конференции "ЖКХ после пандемии – вызовы и решения".По его словам, в этом случае жилищно-коммунальное хозяйство (ЖКХ) ожидают еще большие потери. Как уточнил замглавы Минстроя России Максим Егоров, "только по воде и теплу, если не будет индексации тарифов, выпадающие доходы будут равны 300 миллиардов рублей", а еще есть "энергоснабжение, газ, вывоз мусора". Выросли траты ЖКХ-компаний. Управляющие компании увеличили траты на дезинфекцию подъездов, выросла частота уборки.Ожидается, что с 1 июня в целом по России тарифы на коммунальные услуги вырастут на 4%. В 2019 году их индексация проходила в два этапа — в январе и июле. В 2020 году она пройдет во втором полугодии.В настоящее время в России действует мораторий на начисление и взыскание пени за неоплаченные коммунальные услуги. Подписанное премьер-министром Михаилом Мишустины постановление также запрещает отключать потребителей за неуплату от поставок газа, тепла, воды и электроэнергии.Из-за самоизоляции граждане стали экономить на ЖКХ-услугах и плохо оплачивать счета - потери отрасли оцениваются в 70-80 миллиардов руб. Собираемость платежей за услуги ЖКХ упала до 50%. При этом собираемость платежей с населения сократилась в среднем на 30%, с предприятий и бюджетных учреждений — на 45-50%.Долг по оплате услуг ЖКХ составлял уже к началу года 1,3 триллиона руб. Уровень собираемости платежей за электроэнергию снизился в апреле на 7%, а задолженность увеличилась на 11 миллиардов руб. Уровень собираемости платежей за теплоэнергию снизился на 12%, задолженность увеличилась на 16 миллиардов руб.По подсчетам Минэнерго, если запрет продолжит действовать до конца года, выпадающие доходы энергокомпаний составят 600-700 миллиардов руб., что плохо повлияет на ТЭК и поставит под угрозу надежность энерго- и теплоснабжения страны. Предложение о сокращении срока действия запрета включено в план первоочередных мер по поддержке предприятий электроэнергетики, документ направлен на рассмотрение правительства. Ранее правительство включило отрасль ЖКХ в перечень отраслей, наиболее пострадавших от коронавируса. ЖКХ получит господдержку.