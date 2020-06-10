Днем 10 июня на северо-западе Москвы произошла серьезная авария. На Звенигородском шоссе столкнулись четыре автомобиля. По словам очевидцев, от сильного удара одна из машин перевернулась. В ..

Днем 10 июня на северо-западе Москвы произошла серьезная авария. На Звенигородском шоссе столкнулись четыре автомобиля.По словам очевидцев, от сильного удара одна из машин перевернулась. В результате пострадали три человека, включая одного несовершеннолетнего.На месте происшествия работают экстренные службы. Движение в районе ДТП затруднено. Причины и обстоятельства случившегося выясняют правоохранители.