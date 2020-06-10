Появилось еще одно видео момента смертельной аварии в Воронеже при участии полицейского, демонстрирующее, что водитель уклонялся от автомобиля, выехавшего на встречную полосу. В ДТП погиб мужчина и пострадали две женщины.

Появилось еще одно видео момента смертельной аварии в Воронеже при участии полицейского, демонстрирующее, что водитель, двигающийся на высокой скорости, уклонялся от автомобиля, выехавшего на встречку, после чего потерял управление и вылетел с дороги.Ранее сообщалось, что 9 июня в Воронеже на Ленинском проспекте сотрудник полиции вылетел на тротуар и сбил пешеходов. Погиб мужчина, и пострадали две женщины, которым потребовалась госпитализация.СК РФ по Воронежской области возбудил уголовное дело по статье 264 УК РФ "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека".По информации следователей, полицейский, сидевший за рулем автомобиля, был трезв.