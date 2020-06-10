Украинский боксер, бывший чемпион мира в полутяжелом весе по версии Всемирного боксерского совета (WBC) Александр Гвоздик завершил профессиональную карьеру, об этом сообщил менеджер спортсмена Эгис Климас.

Украинский боксер, бывший чемпион мира в полутяжелом весе по версии Всемирного боксерского совета (WBC) Александр Гвоздик завершил профессиональную карьеру, об этом сообщил менеджер спортсмена Эгис Климас."Да, Александр Гвоздик завершил карьеру, – написал Климас в Instagram. – Удачи в дальнейшем, было очень приятно представлять тебя".Посмотреть эту публикацию в InstagramПубликация от Egis Klimas (@klimasmanagement) 9 Июн 2020 в 4:29 PDTГвоздик – бронзовый призер Олимпийских игр-2012 в Лондоне. В декабре 2018 года завоевал титул чемпиона мира по версии WBC, нокаутировав канадца Адониса Стивенсона. В марте 2019 года защитил чемпионский пояс, победив француза Дуду Нгумбу.Свой последний бой 33-летний боксер провел в октябре прошлого года. Тогда украинец проиграл россиянину Артуру Бетербиеву и лишился пояса WBC. Всего на счету Гвоздика 16 побед (14 нокаутом) в 17 боях.