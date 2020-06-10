В больнице в возрасте 78 лет ушел из жизни известный российский писатель-сатирик Анатолий Трушкин. Врачи боролись за жизнь юмориста в течение месяца. У него был диагностирован коронавирус. ..

В больнице в возрасте 78 лет ушел из жизни известный российский писатель-сатирик Анатолий Трушкин. Врачи боролись за жизнь юмориста в течение месяца. У него был диагностирован коронавирус. Болезнь протекала в тяжелой форме. Сатирика подключили к аппарату искусственной вентиляции легких, однако болезнь все равно закончилась смертью.