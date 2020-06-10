Появилась информация о смерти популярного юмориста, писателя-сатирика Анатолия Трушкина. Мужчина боролся с коронавирусной инфекцией, врачи прикладывали все усилия, однако спасти артиста не смогли.

Появилась информация о смерти популярного юмориста, писателя-сатирика Анатолия Трушкина. Мужчина боролся с коронавирусной инфекцией, врачи прикладывали все усилия, однако спасти артиста не смогли.Анатолий Трушкин оказался в реанимации еще 8 мая. Коронавирус протекал у 78-летнего писателя тяжело. Врачи даже подключили его к аппарату искусственной вентиляции легких.Материал дополняется