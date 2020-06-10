Прокуратура Центрального административного округа проконтролирует соблюдение актером Михаилом Ефремовым домашнего ареста и других запретов и ограничений, которые были наложены на него ..

Прокуратура Центрального административного округа проконтролирует соблюдение актером Михаилом Ефремовым домашнего ареста и других запретов и ограничений, которые были наложены на него судом, передает . Следить за ним будут специальные должностные лица.Напомним, поздним вечером 8 июня автомобиль Jeep Grand Cherokee вылетел на полосу встречного движения на Садовом кольце в Москве и протаранил грузовой фургон LADA. За рулем внедорожника находился заслуженный артист России Михаил Ефремов. Он был заметно пьян. Позже экспертиза обнаружила в крови актера, помимо следов алкоголя, признаки употребления им наркотиков.За рулем фургона находился 57-летний житель Рязанской области Сергей Захаров, работавший в Москве курьером. От полученных травм мужчина скончался в больнице. В тот вечер он возвращался со своего последнего заказа. У погибшего остались жена, двое детей и пожилая мать.