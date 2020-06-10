Звезда шоу Дом-2 Илья Яббаров заступился за
актера, ставшего виновником смертельной аварии в Москве. Он рад, что Михаила
Ефремова не отправили в СИЗО, а оставили на домашнем аресте.
Звезда шоу "Дом-2" Илья Яббаров заступился за
актера, ставшего виновником смертельной аварии в Москве. Он рад, что Михаила
Ефремова не отправили в СИЗО, а оставили на домашнем аресте.
Участник телестройки
отметил в своем инстаграм-аккаунте, что ему жаль погибшего в ДТП Сергея
Захарова. При этом он добавил, что совсем не обязательно портить тюремными
застенками жизнь всенародно любимого актера и хорошего человека Михаила
Ефремова.
Илья Яббаров обратился
к Таганскому суду. Он поблагодарил служителей Фемиды за то, что те отпустили звезду
театра и кино под домашний арест. Шоумен подчеркнул, что не оправдывает
поступок севшего пьяным за руль Михаила Ефремова.
"Жалко, что погиб
второй водитель, но его уже не вернешь, к сожалению. А Михаил и так, я думаю,
уже наказан и переживает внутри себя!" – заявил участник шоу "Дом-2". Фолловеры
за то, что он вступился за актера.
Отметим, что Илья Яббаров
является одной из самых скандальных и обсуждаемых фигур на телестройке. Напомним,
в конце апреля экс-солист группы "Бутырка" Владимир Ждамиров в своем
микроблоге обвинил звезду шоу "Дом-2" в том, что он украл его
песню.
Как писали "Дни.ру",
ранее 56-летний Михаил Ефремов стал виновником страшной аварии, которая произошла в
Москве на Смоленской площади. Находясь в нетрезвом состоянии, актер вылетел на
своем внедорожнике на встречную полосу. В результате машина артиста врезалась
в фургон курьера доставки продуктов Сергея Захарова. Мужчина скончался в реанимации.