Звезда шоу Дом-2 Илья Яббаров заступился за актера, ставшего виновником смертельной аварии в Москве. Он рад, что Михаила Ефремова не отправили в СИЗО, а оставили на домашнем аресте.

Звезда шоу "Дом-2" Илья Яббаров заступился заактера, ставшего виновником смертельной аварии в Москве. Он рад, что МихаилаЕфремова не отправили в СИЗО, а оставили на домашнем аресте.Участник телестройкиотметил в своем инстаграм-аккаунте, что ему жаль погибшего в ДТП СергеяЗахарова. При этом он добавил, что совсем не обязательно портить тюремнымизастенками жизнь всенародно любимого актера и хорошего человека МихаилаЕфремова.Илья Яббаров обратилсяк Таганскому суду. Он поблагодарил служителей Фемиды за то, что те отпустили звездутеатра и кино под домашний арест. Шоумен подчеркнул, что не оправдываетпоступок севшего пьяным за руль Михаила Ефремова."Жалко, что погибвторой водитель, но его уже не вернешь, к сожалению. А Михаил и так, я думаю,уже наказан и переживает внутри себя!" – заявил участник шоу "Дом-2". Фолловерыза то, что он вступился за актера.Отметим, что Илья Яббаровявляется одной из самых скандальных и обсуждаемых фигур на телестройке. Напомним,в конце апреля экс-солист группы "Бутырка" Владимир Ждамиров в своеммикроблоге обвинил звезду шоу "Дом-2" в том, что он украл егопесню.Как писали "Дни.ру",ранее 56-летний Михаил Ефремов стал виновником страшной аварии, которая произошла вМоскве на Смоленской площади. Находясь в нетрезвом состоянии, актер вылетел насвоем внедорожнике на встречную полосу. В результате машина артиста врезаласьв фургон курьера доставки продуктов Сергея Захарова. Мужчина скончался в реанимации.