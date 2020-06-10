Установлена причастность местного жителя к четырем преступлениям на территории города.
Сотрудники ОМВД России по Александровскому району задержали подозреваемого в совершении серии хищений из магазинов в городе Александров.
В начале апреля текущего года в полицию поступило несколько заявлений от директоров сетевых магазинов города Александрова о кражах продуктов и непродовольственных товаров.
Сотрудниками полиции были проведены оперативно-розыскные мероприятия, просмотрены записи с камер видеонаблюдения, в результате личность подозреваемого была установлена. Им оказался 34-летний местный житель, ранее судимый за аналогичное преступление.
В настоящее время установлена причастность мужчины к совершению четырех хищений из магазинов на территории города Александрова. Общая сумма причиненного ущерба составила более 5000 рублей.
В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 158.1 УК РФ (мелкое хищение, совершенное лицом, подвергнутым административному наказанию). Санкции указанной статьи предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до одного года.