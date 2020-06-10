Установлена причастность местного жителя к четырем преступлениям на территории города.

Сотрудники ОМВД России по Александровскому району задержали подозреваемого в совершении серии хищений из магазинов в городе Александров.В начале апреля текущего года в полицию поступило несколько заявлений от директоров сетевых магазинов города Александрова о кражах продуктов и непродовольственных товаров.Сотрудниками полиции были проведены оперативно-розыскные мероприятия, просмотрены записи с камер видеонаблюдения, в результате личность подозреваемого была установлена. Им оказался 34-летний местный житель, ранее судимый за аналогичное преступление.В настоящее время установлена причастность мужчины к совершению четырех хищений из магазинов на территории города Александрова. Общая сумма причиненного ущерба составила более 5000 рублей.В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 158.1 УК РФ (мелкое хищение, совершенное лицом, подвергнутым административному наказанию). Санкции указанной статьи предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до одного года.