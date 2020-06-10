Власти Антверпена демонтировали памятник королю бельгийцев Леопольду II, при котором произошел колониальный захват Бельгией бассейна реки Конго в период с 1885 по 1908 годы, сопровождавшийся жестокими репрессиями против местного населения.

Власти Антверпена демонтировали памятник королю бельгийцев Леопольду II, при котором произошел колониальный захват Бельгией бассейна реки Конго в период с 1885 по 1908 годы, сопровождавшийся жестокими репрессиями против местного населения.Как передает ТАСС, об этом мировую общественность проинформировал бургомистр города Экерен Коэн Палинкс.Он пояснил, что скульптуру убрали после того, как ночью 3 июня неизвестные вандалы облили монумент бензином и подожгли. По словам Палинкса, памятник после реставрации будет размещен в местном музее.С конца мая в стране распространяется петиция с призывом снести памятники Леопольду II, которого называют убийцей два миллионов жителей Конго. За минувшую неделю статуи короля повреждены вандалами в Тервюрене, Халле, Остенде и Генте.Леопольд II правил Бельгией с 1865 по 1909 годы. При нем страна получила громадные колониальные владения в Африке, в бассейне реки Конго и осуществляла жесточайшие репрессии по отношению к местному населению, вплоть до отсечения кисти руки за невыполнения работ.