Ивановские общественники включились в борьбу с коронавирусной инфекцией. На набережной активисты ОНФ, дружина и десантники устроили акцию по профилактике COVID-19.

Ивановские общественники включились в борьбу с коронавирусной инфекцией. На набережной активисты ОНФ, дружина и десантники устроили акцию по профилактике COVID-19."Пожалуйста, соблюдайте социальную дистанцию. Старайтесь не подходить близко, даже на прогулке. И, конечно, носите маски и перчатки", — напутствовали ивановцев добровольцы.Медики предупреждают, что с наступлением жарких дней, когда большинство проводит много времени на улице, складываются благоприятные условия для распространения инфекции.Член Союза десантников области Сергей Лобурь добавляет: "Люди расслабились настолько, что думают — опасность уже позади. На самом деле нет. Во многих регионах уже есть послабления, но у нас, к сожалению, наоборот, осложнения. Сейчас необходимо это донести до граждан. Именно этим мы и занимаемся".Как информирует ГТРК "Ивтелерадио", рейды общественников еще повторятся не раз. Пока заболеваемость в регионе не пойдет на спад, людей нужно держать в тонусе, считают активисты.Отметим, число инфицированных коронавирусом жителей Ивановской области превысило 3 тысячи. За минувшие сутки в регионе выявили 101 ковид-носителя. Суточный прирост — более ста инфицированных держится уже неделю. Смертей за день не отмечено.С начала пандемии от коронавируса скончались 25 человек. У всех были сопутствующие патологии. Более тысячи 230 пациентов выздоровели. По числу инфицированных регион остается на 40-м месте в стране. Коэффициент распространения инфекции по-прежнему превышает единицу, однако за сутки он снизился на 0,20. На 100 тысяч жителей региона коронавирусом заражен 298 человек. 9 июня этот показатель был 288.