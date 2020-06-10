Заместитель начальника управления ГИБДД ГУ МВД России по Москве Алексей Диокин в эфире телеканала Россия 24 прояснил некоторые подробности аварии, виновником которой стал Михаил Ефремов. По его словам, артист не сопротивлялся полиции. Возможно, его покорность можно было объяснить невменяемым состоянием.

Заместитель начальника управления ГИБДД ГУ МВД России по Москве Алексей Диокин в эфире телеканала "Россия 24" прояснил некоторые подробности аварии, виновником которой стал Михаил Ефремов. По его словам, артист не сопротивлялся полиции. Возможно, его "покорность" можно объяснить невменяемым состоянием.Алексей Диокин прокомментировал слухи о том, что в машине артиста мог быть пассажир. По словам сотрудника правоохранительных органов, на данный момент участие или нахождение в транспортном средстве каких-либо граждан не установлено. Возможно, впоследствии что-то прояснится.Замначальника управления ГИБДД подтвердил, что Михаилу Ефремову за последние два года действительно было выписано много штрафов — 50 (39 за 2019 год, 11 за 2020). В основном он их получил за превышение скоростного режима, выезд на полосу для движения маршрутных транспортных средств, нарушение требований разметки. За 2020 год Ефремов не оплатил пять штрафов из одиннадцати. При этом Алексей Диокин обратил внимание на то, что такое количество штрафов является некритичным.Трагический инцидент, разделивший жизнь Ефремова на "до" и "после", произошел 8 июня. Артист сел пьяным за руль, не справился с управлением и вылетел на встречную полосу. В результате он врезался в фургон, за рулем которого сидел курьер. Мужчина получил серьезные травмы и впоследствии скончался. В настоящее время Ефремова поместили под домашний арест, ему грозит до 12 лет лишения свободы. В крови актера нашли как алкоголь, так и наркотики.