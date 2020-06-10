В Гороховце исследовали 23 захоронения середины 12 – начала 13 веков. Они были обнаружены на территории городского парка, где начались работы по благоустройству, передает ГТРК Владимир.

В Гороховце исследовали 23 захоронения середины 12 — начала 13 веков. Напомним, в 2018 году город стал победителем Всероссийского конкурса лучших проектов по созданию комфортной среды, а в 2019-м получил из федерального бюджета 50 миллионов рублей на благоустройство городского парка. Однако во время проведения работ на этой территории обнаружили древние захоронения, поэтому благоустройство приостановили до завершения археологических исследований, передает ГТРК "Владимир".Исследования проводила Волжская экспедиция Института археологии РАН. Было изучено около 600 квадратных метров площади в границах объекта "Комплекс памятников, 12-13 вв.: городище, курганная группа". Ценным открытием для археологов стало то, что в районе курганного могильника расположены и грунтовые захоронения, находящиеся в межкурганном пространстве.Погребения состоят из небольших групп — 2-3 могилы, расположенные рядом. Вероятнее всего, этот факт свидетельствует о том, что погребенные были в родственных связях. В женских захоронениях специалисты обнаружили височные кольца, браслет из цветного металла и плетеные перстни. В детском нашли подвеску-лунницу, предположительно датированную 12 столетием. Отметим, что полученные материалы крайне ценны для изучения истории средневекового Гороховца."Эти находки имеют большое значение, в том числе для туристической привлекательности. При поддержке районной администрации мы установим информационный стенд, позволяющий жителям и гостям города, прогуливаясь по обновленному парку, получить информацию об этих артефактах", – говорит директор областного Департамента ЖКХ Елена Семёнова.