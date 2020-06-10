Обвиняемый, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, совершил дорожно-транспортное происшествие.

Следственным отделом межмуниципального отдела МВД России «Гусь-Хрустальный» завершено расследование уголовного дела в отношении 38-летнего жителя Гусь-Хрустального района, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем правил дорожного движения, совершённое лицом, находящимся в состоянии опьянения, повлёкшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека).Предварительным следствием установлено, что в конце декабря прошлого года 38-летний мужчина, управляя технически исправным автомобилем «Лада Калина 111830», двигался по автодороге «Гусь – Хрустальный – Лесниково – Купреево – Добрятино» в направлении деревни Ильино Гусь-Хрустального района. Водитель при преодолении левого поворота неправильно выбрал скорость движения и, не справившись с управлением, допустил выезд на полосу встречного движения, где совершил столкновение с автомобилем «СЕАЗ – 11113-02».В результате дорожно-транспортного происшествия водитель автомобиля «СЕАЗ» получил телесные повреждения, его здоровью был причинен тяжкий вред.Предполагаемый виновник дорожного происшествия, как было установлено впоследствии, находился в момент ДТП в состоянии алкогольного опьянения.В настоящее время материалы уголовного дела с утвержденным обвинительным заключением переданы в суд для рассмотрения по существу.Санкцией ч. 2 ст. 264 УК РФ предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет.