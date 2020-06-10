В Йошкар-Оле загорелось студенческое общежитие. В настоящий момент пожар потушили. В результате инцидента никто не пострадал.

В Йошкар-Оле загорелось студенческое общежитие. В настоящий момент пожар потушили. В результате инцидента никто не пострадал. Об этом сообщает ГТРК "Марий Эл" со ссылкой на представителей МЧС.К прибытию пожарных второй и третий этаж здания были заполнены клубами густого черного дыма. Возгорание произошло в одной из комнат на втором этаже. Помещение выгорело полностью. Сотрудники пожарной части и администрация вывели людей на улицу. В настоящий момент специалисты выясняют подробности ЧП.