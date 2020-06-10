Правоохранительные органы заинтересовались видеороликом, на котором демонстрируется, как женщины засунули в мусорный бак ребенка. Судя по всему, таким образом они пытались найти еду.

Правоохранительные органы заинтересовались видеороликом, на котором демонстрируется, как женщины засунули в мусорный бак ребенка. Судя по всему, таким образом они пытались найти еду.Кадры случившегося опубликовали в Сети. На них видно, как две женщины стоят возле мусорных баков. Первая берет то, что ей протягивают из контейнера, а затем передает полученное второй. В один момент становится понятно, что в мусорном баке сидела девочка, которой на вид около 5-7 лет. Ее специально поместили в контейнер с отходами, чтобы та искала еду.Как сообщает ГТРК "Татарстан", инцидент произошел в Казани на проспекте Ибрагимова. В настоящее время правоохранительные органы возбудили административное расследование по статье 5.35 КоАП России (ненадлежащее исполнение родительских обязанностей). Сотрудники полиции устанавливают личность женщин, запечатленных на видео.Напомним, что похожая ситуация уже произошла в Самаре в прошлом году. Цыгане засунули ребенка в мусорный бак, чтобы тот искал просроченные продукты.