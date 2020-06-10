На Правобережной улице в Москве произошла стрельба в торговом центре Капитолий -по некоторым сведениям, в магазине Ашан. Как передает телеканал Россия 24, огонь открыл подозреваемый в краже из магазина в тот момент, когда его задержали охранники.

На Правобережной улице в Москве произошла стрельба в торговом центре "Капитолий" — по некоторым сведениям, в магазине "Ашан". Как передает телеканал "Россия 24", огонь открыл подозреваемый в краже из магазина в тот момент, когда его задержали охранники.Сообщается, что один из сотрудников ЧОП ранен в руку. Сейчас на место происшествия едут медики и полицейские. Преступнику удалось скрыться.