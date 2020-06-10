За последние сутки число летальных случаев от коронавируса в Москве увеличилось на 56, передает телеканал . Таким образом, общее число пациентов, умерших от этой болезни в столице за все ..

За последние сутки число летальных случаев от коронавируса в Москве увеличилось на 56, передает телеканал "". Таким образом, общее число пациентов, умерших от этой болезни в столице за все время наблюдений, достигло отметки в 3 085 человек.Отметим, во всей стране, согласно официальной статистике, от коронавируса умерли 6 142 пациента. Всего выявлено 485 253 случая заражения.