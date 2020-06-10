В Москве у фельдшера скорой украли более миллиона рублей. Уточняется, что эти деньги медработник заработал во время борьбы с COVID-19. По данным телеграм-канала Mash, врач пострадал от действий ..

В Москве у фельдшера скорой украли более миллиона рублей. Уточняется, что эти деньги медработник заработал во время борьбы с COVID-19.По данным телеграм-канала "Mash", врач пострадал от действий мошенников. Потерпевший поверил злоумышленникам, которые представились сотрудниками банка, и сообщил им личные данные.