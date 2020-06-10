В Москве на улице Сокольнический Вал прохожие заметили двух лосей и сняли их на видео. Животные вели себя мирно и не слишком пугались людей и машин.

В Москве на улице Сокольнический Вал прохожие заметили двух молодых лосей и сняли их на видео. Животные вели себя мирно и не слишком пугались людей и машин.Очевидцы вызвали на место прогулки лосей сотрудников МЧС.