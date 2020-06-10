Обвиняемый похитил деньги из рюкзака, оставленного без присмотра в развлекательном заведении города.

Следственным отделом межмуниципального отдела МВД России «Муромский» завершено расследование уголовного дела в отношении 22-летнего местного жителя. Молодому человеку предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.158 УК РФ (Кража).Как сообщалось ранее, в марте текущего года в дежурную часть межмуниципального отдела МВД России «Муромский» обратился 19-летний местный житель, сообщивший о хищении денежных средств. Молодой человек пояснил, что деньги находились у него в рюкзаке, который он оставил без присмотра в одном из ночных клубов города.В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий, с учетом информации, полученной с камер видеонаблюдения, сотрудниками уголовного розыска подозреваемый в совершении кражи был установлен и задержан. Им оказался 22-летний ранее привлекавшийся к уголовной ответственности местный житель.В содеянном подозреваемый сознался, пояснив, что, сев за свободный столик, заметил оставленный без присмотра рюкзак. Воспользовавшись ситуацией, злоумышленник похитил из него деньги в сумме 11 тысяч рублей. Похищенные деньги он успел потратить на личные нужды.В ходе расследования ущерб, причиненный собственнику, фигурантом был возмещен в полном объеме.В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.