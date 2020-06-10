В рамках расследования дела о масштабном разливе топлива в Норильске задержаны директор ТЭЦ-3 АО НТЭК Павел Смирнов, главный инженер Алексей Степанов и его заместитель Юрий Кузнецов.

В рамках расследования дела о масштабном разливе топлива в Норильске задержаны директор ТЭЦ-3 АО "НТЭК" Павел Смирнов, главный инженер Алексей Степанов и его заместитель Юрий Кузнецов.Все они подозреваются в нарушение правил охраны окружающей среды при эксплуатации промышленных объектов, сообщила официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко.По ее словам, следователи выяснили, что с 2018 года конструкция резервуара, из которого вытекло топливо, требовала проведения капитального ремонта. Несмотря на это, резервуар без заключения экспертизы промышленной безопасности продолжал эксплуатироваться. Соответствующее решение приняли главный инженер предприятия Степанов и директор ТЭЦ-3 Смирнов.Ранее обвинения по делу об утечке топлива были предъявлены начальнику цеха ТЭЦ-3 Вячеславу Старостину.29 мая 2020 года из треснувшего резервуара утекло около 21 тысячи тонн топлива. Нефтепродукты загрязнили не только почву, по и реки и озера. На территории Красноярского края введен режим ЧС федерального уровня.В компании "Норникель" считают, что основной причиной аварии стало потепление в условиях вечной мерзлоты, которое привело к резкой просадке опор фундамента под топливным резервуаром.