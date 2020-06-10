Женщина рассказала, что к ней обратился знакомый с предложением передать принадлежащий ей автомобиль «Фольксваген» для предоставления услуг такси...

Оперуполномоченные ОУР Отдела МВД России по району Строгино г. Москвы задержали мужчину, подозреваемого в мошенничестве.В полицию поступило заявление от 30-летней жительницы района Строгино. Женщина рассказала, что к ней обратился знакомый с предложением передать принадлежащий ей автомобиль «Фольксваген» для предоставления услуг такси. Когда она согласилась, мужчина сообщил, что необходимо нанести на автомобиль цветографическую схему. Для этого заявительница передала ему денежные средства около 50 тысяч рублей. Позже мужчина перестал выходить на связь, а автомобиль не вернул. Сумма ущерба составила около 500 тысяч рублей.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции на улице Кулакова был задержан подозреваемый. Им оказался 21-летний приезжий.Установлено, что подозреваемый убедил заявительницу, что нотариальная доверенность необходима для оформления лицензии для работы в такси. Получив данную доверенность, подозреваемый переоформил автомобиль на свое имя и передал его в пользование своему родственнику.По данному факту следствием Отдела МВД России по району Строгино г. Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 159 УК РФ «Мошенничество». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.Пресс-служба УВД по СЗАО(499) 192-59-56