В Швеции служба опеки забрала ребенка из русской семьи. Годовалую девочку забрали из семьи под надуманным предлогом — якобы у ребенка депрессия. При этом мать просто пыталась вылечить у малышки колики и перевела ее на безлактозную диету.

В Швеции служба опеки забрала ребенка из русской семьи. Годовалую девочку забрали из семьи под надуманным предлогом — якобы у ребенка депрессия. При этом мать просто пыталась вылечить у малышки колики и перевела ее на безлактозную диету. Чтобы прояснить сложившуюся ситуацию, в наше посольство в Швеции уже обратилась российский детский омбудсмен Анна Кузнецова.В меру упитанный и очень любознательный малыш. Окруженный родительской заботой. Но шведские соцслужбы решили: у годовалой Лизы — депрессия. И из семьи — забрали."Вы не умеете заботиться о ребенке, она в депрессии, вы не понимаете ее сигналов. Вы делали ей в России какие-то исследования, вы ее только мучаете", — рассказывает Елена Шишкина, мать Лизы.У Лизы с рождения были проблемы с животиком. Шведские врачи списывали их на колики и велели ждать: перерастет. Но легче ребенку не становилось. Тогда мать решила перепроверить диагноз дома в Череповце. Серия анализов показала, что у ребенка аллергия на белок коровьего молока, нужно особое безлактозное питание."Выяснили наши доктора замечательные, что причина в том, что ребенок не переносит молоко, что, если заменить питание, все можно исправить. Мама так и сделала, и вернулась в Швецию", — говорит Ирина Бергсет, координатор общественного движения "Русские матери".Лечение помогло: колики отступили. Но медицинский туризм в Россию не одобрила шведская социальная служба. В приюте Лиза — уже несколько дней. Соблюдают ли там безлактозную диету, маме не говорят."Пять минут дали на сборы Лизины. В настоящий момент мы не знаем, где находится Лиза. Суд без нашего приглашения, который присудил оставить Лизу у службы опеки", — рассказывает Елена Шишкина.Лариса Сазанович — европейский судебный психолог. Уверена: депрессий у таких маленьких детей не бывает. Зато бывает, что соцслужбы обращение к врачам другой страны трактуют как симптом психического расстройства у родителей."У младенца единственный общепризнанный синдром анаклитической депрессии может быть, но она связана с утратой матери, с утратой значимого важного человека в жизни ребенка", — пояснила Сазанович.Это уже не первая история, когда русских детей забирают шведские соцслужбы.Жена Дениса Лисова попала на длительное лечение в больницу. Одному воспитывать троих дочек папе не позволили, передали в мусульманскую семью. Денис вынужден был выкрасть детей и бежать. В итоге семье удалось вернуться в родной Хабаровск.Помочь родителям Лизы обещает российский МИД."Дипломаты отдела находятся в постоянном контакте с россиянкой. Посольство оказывает ей все необходимое содействие", — сообщил Дмитрий Крылов, пресс-секретарь посольства РФ в Швеции.Надежда на помощь России – единственное, что поддерживает сейчас Лизиных родителей. Находится в опустевшем доме – невыносимо."Вот Лизина пустая кроватка, она тут спала, игрушечки мы все положили обратно", — говорит ее мама.