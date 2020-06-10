В столичном управлении полиции сделали заявление о смертельном ДТП с Михаилом Ефремовым. Стражи порядка опровергли сообщения о том, что в момент аварии в автомобиле актера были другие люди.

В столичном управлении полиции сделали заявление о смертельном ДТП с Михаилом Ефремовым. Стражи порядка опровергли сообщения о том, что в момент аварии в автомобиле актера были другие люди.По информации правоохранителей, сведения о том, что в момент происшествия виновный в ДТП водитель находился в транспортном средстве один, подтверждаются показаниями очевидцев. Ранее в Сети появились данные о том, что в момент трагедии на Смоленской площади Михаил Ефремов ехал с актером Иваном Стебуновым и его женой.Однако артист опроверг эту информацию. Он заявил, что он приехал на место аварии позже. Кроме того, были и слухи о том, что Михаил Ефремов ехал с любовницей.Напомним, инцидент произошел 8 июня. Актер на своем внедорожнике выехал на встречную полосу и врезался в автомобиль "Лада". Водитель фургона Сергей Захаров умер в больнице.Михаила Ефремова задержали на месте ДТП. Медицинская экспертиза показала, что в крови артиста был алкоголь. 9 июня Таганский суд Москвы отправил его под домашний арест до 9 августа.Как писали "Дни.ру", звезде театра и кино предъявлено обвинение по статье, предусматривающей наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до 12 лет. признал вину.