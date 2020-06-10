В Сочи на границе с Абхазией задержаны преступники, находящиеся в федеральном розыске. Как передает Вести Сочи, во время контроля на выезде из республики пограничники обнаружили, что попасть на территорию России планируют двое разыскиваемых ФСБ мужчин.

В Сочи на границе с Абхазией задержаны преступники, находящиеся в федеральном розыске. Как передает "Вести Сочи", во время контроля на выезде из республики пограничники обнаружили, что попасть на территорию России планируют двое разыскиваемых ФСБ мужчин.Выяснилось, что на счету задержанных — преступления по статьям УК, связанные с распространением наркотических и психотропных средств, а также мошенничеством. Сотрудники пограничного управления ФСБ России по Краснодарскому краю передали преступников правоохранительным органам.Теперь следственные действия в отношении задержанных будут продолжены. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.