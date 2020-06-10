10.06.2020

2020-06-10 09:00:04

В вязниковской деревне семья с 10 детьми живет в ужасных условиях

33 квадратных метра - размер жилплощади многодетной семьи из деревни Лукново Вязниковского района. Уже несколько лет они нуждаются в улучшении жилищных условий. Почему до сих пор местная администрация не пыталась им помочь?

В этих двух комнатах они ютятся на протяжении нескольких лет – все, что смогли купить на материнский капитал. Их соседка, которая приобрела две соседние комнаты, дала временное разрешение на пользование своим жильем. Благодаря ей десять детей стали помещаться в квартире. В семье - две дочки и восемь сыновей, самому младшему еще нет и месяца. Условия для многодетной семьи тяжелые - за водой приходится ходить на колодец, кухня и санузел - общие.

Анатолий Колотухин: «Здесь жить невыносимо. Здесь летом, сейчас - нормально. Зимой, если печку топить, можно сказать, что мы улицу топим. Фундамент весь разваливается. Мы в ЖКХ обращались, чтобы нам помогли сделать фундамент. Они нам кричат, у вас долгов много на этом доме, мы вам делать ничего не будем».

Образовались долги из-за призрачных жильцов - много тех, кто прописан, но не проживают здесь. Сам дом - тридцатых годов постройки - по мнению жителей, находится в аварийном состоянии, но на учете не стоит. По признанию главы семьи Анатолия Колотухина, ему и его жене местная администрация смогла предложить только комнату - как улучшение жилищных условий. Они отказались. Условия, в которых сейчас проживает многодетная семья, возмущают даже жителей соседних домов.

- Вот десять человек - ребятишек живут, понимаете? Только десятого родила. У них отопления даже нет, понимаете живут как? А вон, смотрите - весь фундамент рушится.

По словам, главы администрации муниципального образования Октябрьское, перечень документов, чтобы многодетная семья смогла встать на очередь, был им выдан 5 лет назад. Но после этого никаких обращений от них не поступало.

- Должны предоставить перечень документов, необходимых для постановки их в очередь. В муниципалитете нет этого перечня документов. Это все зависит от них. Они, ну хоть соберите документы, перечень у них есть на руках. Соберите, принесите, подпишите заявление. И предоставьте все необходимые документы.

С подготовкой документов многодетной семье помогает Руслан Сагадеев из общественной организации "Вязники "наш" за народ". По его словам, после приезда «Вестей», глава поселковой администрации лично пообщался с семьей и обещал заняться их проблемой.

А детям пока остается только мечтать о жилье, в котором хватит места для всех. Живут они очень дружно - делиться друг с другом - их главное правило. Здесь очень надеются, что когда-нибудь семья сможет отпраздновать новоселье.

Мария Городская, Максим Котов. "Вести-Владимир".