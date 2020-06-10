Регионы Европейской России готовятся к очередному похолоданию. Синоптики предупреждают, что уже сегодня начнется мощное арктическое вторжение.

Регионы Европейской России готовятся к очередному похолоданию. Синоптики предупреждают, что уже сегодня начнется мощное арктическое вторжение.Почти на всей Европейской территории с начала недели температурный режим держится значительно выше климатической нормы. Не будет преувеличением сказать, что сейчас в регионе жарко, как на севере Африки. Даже в холодных Коми и Поморье накануне было выше 31 градуса!Это рекордные цифры. А в Нарьян-Маре на берегу Северного Ледовитого океана зафиксирован максимум XXI века — плюс 24,2.На северо-западе страны во вторник фиксировалось образование так называемой изолированной облачности. Высокая температура спровоцировала усиления восходящих потоков, из-за чего стали возникать небольшие, но мощные грозовые ячейки. Одна такая нависла на Санкт-Петербургом, в городе прошел град. Причем льдинки были достаточно массивные, чтобы пробивать стекла автомобилей. А Череповец накрыл мощный ливень, улицы ушли под воду.Сегодня осадки на севере России продолжатся. Правда, связаны будут уже с совсем другим процессом: на Русской равнине начинается вторжение холодного фронта с Северного Ледовитого океана. Облачная гряда, связанная с ним, протянется от устья Оби и Енисея к побережью Балтийского моря.Наиболее интенсивные осадки — свыше половины месячной нормы — ожидаются в Архангельской области. Архангельск уже накрыла первая волна ливней. Днем они немного ослабеют, но во второй половине дня снова усилятся. Сумма осадков за сутки, по модельным оценкам, составит 24 мм. Обычно столько выпадает за 2 недели июня.Вторжение холодного фронта ознаменует начало нового погодного тренда. Еще накануне южные потоки через всю Русскую равнину несли к побережью Белого моря воздушные массы из субтропиков, но сегодня ветер в атмосфере начнет разворачиваться на северные румбы. Поток холода будет пробиваться все дальше вглубь континента. И к выходным вне зоны арктического вторжения останется лишь крайний юг страны. Так, в субботу на большей части Центрального и Северо-Западного районов столбики термометров уже не поднимутся выше плюс 20 градусов. При этом в зоне фронта, разделяющего тепло и холод, будут развиваться кучево-дождевые облака. А это значит, что опять возможны ливни, грозы и шквалистый ветер.Оценить характер погоды на этой неделе можно на примере Санкт-Петербурге. Сегодня к городу только подойдут грозовые тучи холодного фронта. Так что воздух еще сможет прогреться до плюс 26. А вот в четверг ожидается уже не выше 20 градусов, осадки сохранятся. С пятницы под влиянием скандинавского антициклона облака рассеются, но потеплеет незначительно до плюс 20-21 градуса.