В Хабаровске пешие расчеты готовятся к Параду Победы. Тренировки в этом году специально проводят на более вместительной и закрытой от зрителей площадке. Все, кто был допущен к репетициям, прошли тесты на COVID. Перед каждым выходом на плац — медицинский осмотр. Каждые два часа у всех участников измеряют температуру.

В Хабаровске пешие расчеты готовятся к Параду Победы. Тренировки в этом году специально проводят на более вместительной и закрытой от зрителей площадке — у арены "Ерофей". Несмотря на сохраняющуюся напряженную эпидемиологическую ситуацию все участники будущего парада полны энтузиазма и с нетерпением ждут, когда смогут пройти в праздничном строю по главной площади города.Рядом с военнослужащими — их четвероногие друзья. Собаки устали и тяжело дышат, но после краткого отдыха возвращаются в строй. И так — день за днем, тренировки сейчас проходят регулярно. Из-за эпидемии приходится репетировать в латексных перчатках и защитных масках. Без последних могут находиться в строю лишь некоторые музыканты.Новые условия никого не пугают. Военнослужащие ждали этого момента весь год, стремились стать участниками торжественных мероприятий, говорит Данил Ярцев, стрелок первого стрелкового отделения роты почётного караула. Нас и наших близких переполняет чувство гордости, рассказывает Дмитрий Соболев, командир второго отделения дорожного взвода. Участие в параде — огромная честь для каждого.Как отмечает ГТРК "Дальневосточная", что все, кто был допущен к тренировкам, прошли тесты на COVID. Перед каждым выходом на плац — медицинский осмотр. Каждые два часа у всех участников измеряют температуру. Регулярно используются антисептики для рук. Дезинфицируется весь транспорт, доставляющий военных на тренировки.Из-за ограничительных мер парад пройдет без зрителей. Контроль за улицами будет осуществлять военная полиция. Участников парада в этом году больше на полторы тысячи, несмотря на отсутствие школьников. 13, 15 и 17 июня техника и расчеты соберутся на улице Пушкина в вечернее время. Генеральная репетиция самого массового на Дальнем Востоке Парада Победы — пройдет в 10 утра 20 июня.