Сотрудники ФСБ ликвидировали подпольную оружейную мастерскую, действовавшую на территории Хабаровского края, передает сайт . Ее организатор – 39-летний житель города Комсомольск-на-Амуре – ..

Сотрудники ФСБ ликвидировали подпольную оружейную мастерскую, действовавшую на территории Хабаровского края, передает сайт . Ее организатор – 39-летний житель города Комсомольск-на-Амуре – находился в разработке спецслужб уже давно.Сообщается, что мужчина переделывал охолощенное оружие в аналоги боевого для того, чтобы в дальнейшем продать его. Правоохранители изъяли у него три пистолета и автомат, которые уже были переделаны под стрельбу боевыми патронами.Кроме того, им удалось обнаружить свыше тысячи самодельных патронов различного калибра, а также оборудование для изготовления оружия. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье "Незаконные сбыт и хранение оружия и боеприпасов".