Один из самых российских клубов Национальной хоккейной лиги – Вашингтон Кэпиталз, - с 11 июня начнет тренировочную работу в небольших группах игроков. Напомним, за столичных выступают российские хоккеисты Александр Овечкин, Илья Ковальчук, Евгений Кузнецов, Илья Самсонов и Дмитрий Орлов.

Один из самых "российских" клубов Национальной хоккейной лиги – "Вашингтон Кэпиталз", — с 11 июня начнет тренировочную работу в небольших группах игроков. Напомним, за "столичных" выступают российские хоккеисты Александр Овечкин, Илья Ковальчук, Евгений Кузнецов, Илья Самсонов и Дмитрий Орлов."Начиная с 11 июня "Кэпиталз" вновь откроют свою тренировочную базу, — сказано на официальном сайте "Кэпиталз". – Игроки будут участвовать в тренировках на добровольной основе и будут распределены на небольшие группы (не более шести игроков в любой момент времени, плюс ограниченное количество сотрудников клуба). Тренировочный центр будет закрыт для широкой общественности и прессы".Ранее НХЛ разрешила клубам с 8 июня проводить тренировки в небольших группах. В составе "Тампы-Бэй" тренировки уже возобновили россияне Михаил Сергачев и Никита Кучеров. Напомним, текущий сезон НХЛ был приостановлен в марте из-за пандемии коронавируса. 26 мая лига объявила, что регулярный чемпионат не будет доигран и официально завершен. Позднее НХЛ утвердила формат плей-офф.