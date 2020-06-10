Дочь Валентина Юдашкина поделилась умилительными кадрами с двухлетним Аркадием. Поклонники посчитали, что мальчик растет копией своего знаменитого дедушки.

Дочь Валентина Юдашкина поделилась умилительными кадрами с двухлетним Аркадием. Поклонники посчитали, что мальчик растет копией своего знаменитого дедушки.Фолловеры наследницы дизайнера пришли в восторг от модельного таланта ребенка. Он оказался очень фотогеничным. Аркаша на снимках запечатлен вполоборота на фоне бассейна.На серии фото мальчик появляется с разными выражениями лица, еще раз доказывая свой талант модели. Подписчики отметили, прежде всего, то, что ребенок очень сильно похож на Валентина Юдашкина. Кроме того, они не остались равнодушны к рыжим кудрям Аркадия, передает