Избрали ПЕРВОГО ЕВРЕЙСКОГО ПРЕЗИДЕНТА.
Он звонит маме:
- Мама, я выиграл выборы. Ты должна приехать на церемонию присяги.
Мама:
- А шо я одену?
- Да ты не волнуйся, я пришлю модельера.
- Но я ем только кошерную еду.
- Мама, я же ПРЕЗИДЕНТ! Я уж-то смогу обеспечить, чтобы тебе подали кошерную еду!
- Но как я доберусь туда?
- Я вышлю лимузин, только приедь, мама.
- Ладно, ладно, если это тебя осчастливит, я приеду.
Великий день наступил и МАМА сидит среди членов Верховного Суда и будущих министров. Она наклоняется к соседу справа и говорит:
- Видите этого мальчика, ну этого... с рукой на Библии, так вот, его брат ДОКТОР!!...
еще анекдот!