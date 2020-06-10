10.06.2020

2020-06-10 16:10:03

Во Владимирской области будущие десантники совершили свой первый прыжок

Первый шаг в небо. Около 300 будущих десантников прошли самый важный экзамен в их жизни. За учебно-тренировочными полетами наблюдала наш корреспондент Юлия Болдина.

Юлия Болдина, корреспондент: "Этого дня ждали все и по-своему. Эмоции переполняют. Сейчас вертолет МИ-8 поднимется на высоту 800 метров. Гвардейцы будут совершать первый учебно-тренировочный прыжок".

К шагу в небо десантники готовились несколько месяцев: позади этапы укладывания парашюта, предпрыжковая подготовка. Все, что отрабатывали часами на земле, теперь нужно правильно применить в небе.

Светлана Баранова, лейтенант медицинской службы Воздушно-десантных войск: "Теория ежедневно. На первом занятии и на втором были не теоретические занятия. Мы изучали технические свойства парашюта - основного и запасного - площадь купола, скорость его движения, количество строп. Это все мы изучали на первом занятии, а со второго и третьего мы начали укладывать парашюты. Эти два парашюта я уложила самостоятельно".

Последние минуты перед взлетом. Отработка еще раз каждого движения и проверка снаряжения. И вот первый пошел! 521, 522, 523. Кольцо! Три секунды отчитываются трехзначными числами - чтобы из-за волнения не раскрыть парашют раньше времени. И вот над головой - белый купол. Кажется, самое страшное позади. Но расслабляться рано.

- Ноги вместе!

Самый опасный момент - приземление. Парашютист должен держать ноги напряженными. Иначе можно получить серьезные травмы. Но эти десантники - теперь они могут называть себя так с полным правом - ошибок не совершают.

Роман Гарифулин, рядовой Воздушно-десантных войск: "Незабываемые! Это мой первый прыжок. Поначалу меня как-то раскрутило, но по мне, было неплохо. Снижался, на первый взгляд, быстро, но в конце как-то устаканилось и приземлился... Все по наработанной схеме".

О первом прыжке теперь всегда будет напоминать нагрудный знак. На нем - металлический купол с цифрой "1". У многих впереди еще десятки прыжков, наград и полетов, но этот -самый важный.

Юлия Болдина, Александр Чунаев

"Вести-Владимир"