Карантин продолжает действовать в двух поселках Гусь-Хрустального района.

Губернатор Владимирской области подписал указ об отмене действия цифровых пропусков с 9 июня, сообщает пресс-служба областной администрации.Однако цифровые пропуска продолжают действовать в поселках Золотково и Мезиновский Гусь-Хрустального района. В этих населенных пунктах введен комплекс ограничительных мероприятий.Жители Владимирской области должны соблюдать социальную дистанцию в 1,5 метра. Это правило действует в общественных местах и общественном транспорте за исключением такси.