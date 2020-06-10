10.06.2020

2020-06-10 13:15:09

Во Владимирской области вылечились от коронавируса 84 человека

Тенденция преобладания количества выздоровлений над количеством новых заражений сохраняется.



Напомним, что вчера выздоровело рекордное число пациентов 131. В то время как новых заболевших - всего 54.

За прошедшие сутки во Владимирской области умерли еще 4 пациента с коронавирусом.

Общее число погибших за время пандемии достигло 38.

Напомним, что впервые сразу 4 пациента скончались в течение суток вчера.

На сегодня лабораторно подтверждено 55 новых случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.

Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 3260 случаев заболевания.